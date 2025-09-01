Wie in jeder Gemeinde haben die Ortschaften in Biederitz ganz unterschiedliche Sorgen. In Gerwisch soll nun mit zwei neuen Baugebieten mehr Wohnraum entstehen.

Wie bereits bei „Unser Dorf hat Zukunft“ ging es für die versammelte Lokal-Prominenz mit der Pferdekutsche durch Gerwisch.

Gerwisch. - Um sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen, touren die Ortsbürgermeister derzeit über die Dörfer der Einheitsgemeinde Biederitz. Zuletzt stand der Rundgang durch Gerwisch auf dem Plan. Neben den Dauerbaustellen wie Post, NP-Markt und dem Vorhaben auf dem örtlichen Bolzplatz, kamen auch ganz neue Pläne zum Vorschein. Ein Hauptthema dabei: Neuer Wohnraum für Gerwisch.