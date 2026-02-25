weather wolkig
Gommern, Deutschland
  4. Moderner Wohnkomplex geplant: Baustart mehrfach verschoben: Wann es an der Getreidemühle in Gommern weiter geht

Moderner Wohnkomplex geplant Baustart mehrfach verschoben: Wann es an der Getreidemühle in Gommern weiter geht

Mehrfach wurde der Baustart für den Wohnkomplex mit Reihenhäusern und Wohnungen in Gommern verschoben. Nun ist die Finanzierung geklärt und der Start der Bauarbeiten ist terminiert.

Von Thomas Schäfer 25.02.2026, 19:40
Das Kontorhaus auf dem Gelände der alten Getreidemühle in Gommern ist schon seit dem Spätherbst 2024 eingerüstet. Seither hat sich in Sachen Sanierung und Neubau zumindest sichtbar nichts getan.
Das Kontorhaus auf dem Gelände der alten Getreidemühle in Gommern ist schon seit dem Spätherbst 2024 eingerüstet. Seither hat sich in Sachen Sanierung und Neubau zumindest sichtbar nichts getan. Foto: Thomas Schäfer

Gommern. - Auf dem Gelände der ehemaligen Getreidemühle in der Hagenstraße ist es weiterhin ruhig. Nach dem Spatenstich im Dezember 2024 und der zwischenzeitlich erteilten Baugenehmigung fragen sich viele Gommeraner: Wann rollen endlich die Bagger?