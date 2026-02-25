weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Fahrgäste reagieren ungehalten: Rekord für Verspätung vom Regionalexpress 1: Strecke zwischen Möser und Magdeburg blockiert

Fahrgäste reagieren ungehalten Rekord für Verspätung vom Regionalexpress 1: Strecke zwischen Möser und Magdeburg blockiert

Verspätungen sind auf der Strecke zwischen Magdeburg und Genthin nichts Neues. Seit dem Stellwerksbrand bei Gerwisch gibt es noch viele Einschränkungen. Fahrgäste erlebten nun im Regionalexpress 1 eine rekordverdächtige Verspätung.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 25.02.2026, 18:21
Der Notfallplan macht es möglich, dass der Regionalexpress 1 in Möser einen Stopp einlegt. Einer dauert nun extrem lange.
Der Notfallplan macht es möglich, dass der Regionalexpress 1 in Möser einen Stopp einlegt. Einer dauert nun extrem lange. Foto: Marco Papritz

Möser/Magdeburg - Der Stopp ist eine Sache weniger Minuten. Nun aber wird der Halt vom Regionalexpress 1 - dem RE1 - in Möser um eine schier endlose Wartezeit verlängert. Unfreiwillig.