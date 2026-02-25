Fahrgäste reagieren ungehalten Rekord für Verspätung vom Regionalexpress 1: Strecke zwischen Möser und Magdeburg blockiert
Verspätungen sind auf der Strecke zwischen Magdeburg und Genthin nichts Neues. Seit dem Stellwerksbrand bei Gerwisch gibt es noch viele Einschränkungen. Fahrgäste erlebten nun im Regionalexpress 1 eine rekordverdächtige Verspätung.
Aktualisiert: 25.02.2026, 18:21
Möser/Magdeburg - Der Stopp ist eine Sache weniger Minuten. Nun aber wird der Halt vom Regionalexpress 1 - dem RE1 - in Möser um eine schier endlose Wartezeit verlängert. Unfreiwillig.