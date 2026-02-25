Fahrgäste reagieren ungehalten Rekord für Verspätung vom Regionalexpress 1: Strecke zwischen Möser und Magdeburg blockiert

Verspätungen sind auf der Strecke zwischen Magdeburg und Genthin nichts Neues. Seit dem Stellwerksbrand bei Gerwisch gibt es noch viele Einschränkungen. Fahrgäste erlebten nun im Regionalexpress 1 eine rekordverdächtige Verspätung.