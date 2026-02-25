Die Klosterkirche St. Vitus in der Westlichen Börde wurde zum Denkmal des Monats Februar 2026 ernannt. Was sie so besonders macht.

Vor der Klosterkirche St. Vitus in Kloster Gröningen zeigen sich schon die ersten Frühlingsboten.

Kloster Gröningen - Die Klosterkirche St. Vitus in Kloster Gröningen ist vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie zum Denkmal des Monats Februar 2026 ernannt worden. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die historischen Plastiken und Wandmalereien aus der Zeit der Hochromantik.

Die Kirche sowie das zugehörige ehemalige Benediktinerkloster wurden im Jahr 936 gegründet und im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgebaut und saniert. Herausragend ist dem Landesamt für Denkmalpflege zufolge insbesondere die Stuckempore des Westschiffs, die das letzte Gericht darstellt. Das Original der „Gröninger Empore“ befindet sich bereits seit 1902 im Bode-Museum in Berlin. In der Klosterkirche St. Vitus kann eine Nachbildung betrachtet werden.

Die Gröninger Empore ist ein vielfach erforschtes Kunstwerk der Romanik. Hier zu sehen ist ein Duplikat, das Original befindet sich im Berliner Bode-Museum. Foto: Anna Schwanz

Die Auszeichnung zum Denkmal des Monats freut auch die neue Kuratorin von St. Vitus, Corinna Boehm. Sie wünscht sich, dass die fast 1100 Jahre alte Kirche wieder mehr Menschen anzieht. In Zukunft möchte sie daher auch öffentliche Führungen anbieten, Termine können unter 0151-63753946 oder unter c.boehm@westlicheboerde.de vereinbart werden.