Es werden immer weniger Kinder geboren, das spüren auch die Wolmirstedter Kitas. Wie lässt sich das Personal trotzdem halten?

Katrin Gensecke sitzt für die SPD im Landtag und kämpft dafür, dass Erzieherinnen in Kitas bleiben.

Wolmirstedt. - Die Zahlen sind alarmierend, im ganzen Land, aber auch in Wolmirstedt. Gab es zwischen dem 1. Juli 2019 und 30. Juni 2020 noch 109 Neugeborene in Wolmirstedt, waren es im gleichen Zeitraum der Jahre 24/25 mit 58 nur noch gut halb so viel. Das hat Einfluss auf die Auslastung der Kitas und Schulen.