Biederitz - vs - Die Freiwillige Feuerwehr Biederitz hat auf ihrer Jahreshauptversammlung mehrere Kameradinnen und Kameraden geehrt und befördert. So ist Philipp Bublitz zum Löschmeister befördert worden. Felix Jäger konnte für 20 Jahre treue Dienste geehrt werden. Franziska Gröbe erhielt die Anstecknadel der Stufe drei für 30 Jahre Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr Biederitz. Mario Grenzer erhielt die Anstecknadel der Stufe vier, denn er ist bereits seit 40 Jahren im Dienst.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.