Der Wasserstand stimmte diesen Sommer im Möckeraner Schlosspark. Aber bleibt das so? Probleme bereitet ein vom Hochwasser geschädigtes Wehr, das das Wasser von Möckern wegleiten würde.

Könnten Gewässer in Möckern austrocknen?

Einst war das in Möckern der Hauptlauf der Ehle. Jetzt führt der Graben nur noch in den Ehleteich.

Möckern. - Das neue Regulierungssystem in den Gewässern des Schlossparks von Möckern scheint sich zu bewähren. Erstmals wurde an den Wasserhalteeinrichtungen nachreguliert, um den Pegel in den Parkgewässern zu stabilisieren. Doch ein defektes Wehr im oberen Ehlelauf macht dem zuständigen Ehle-Ihle-Verband derzeit Sorgen.