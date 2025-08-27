Überraschung für Kneipenfans Beliebte Stammkneipe „Renate's Eck“ in Burg: Darum musste die Wirtin aufgeben

Ob das Feierabendbier unter der Woche oder ausgiebiges Schwofen am Wochenende: Renate's Eck in Burg war viele Jahre lang die Stammkneipe für viele Burger. Was viele kaum wissen: Geöffnet hat sie immer noch.