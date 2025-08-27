weather regenschauer
  4. ÜBerraschung FüR Kneipenfans: Beliebte Stammkneipe „Renate's Eck“ in Burg: Darum musste die Wirtin aufgeben

Ob das Feierabendbier unter der Woche oder ausgiebiges Schwofen am Wochenende: Renate's Eck in Burg war viele Jahre lang die Stammkneipe für viele Burger. Was viele kaum wissen: Geöffnet hat sie immer noch.

Von Maria Kurth Aktualisiert: 27.08.2025, 19:06
Die Kneipe Renate`s Eck, früher auch als „Weber Eck“ bekannt, war jahrelang vor allem am Wochenende ein beliebter Treffpunkt in Burg. Foto: Maria Kurth

Burg. - Geburtstage, Jubiläen und sogar Hochzeiten: In Renat`e's Eck hat gefühlt jedes Burger Kind schon einmal gesessen. In der Vergangenheit wohlgemerkt. Denn: Die goldenen Kneipen-Zeiten sind lange vorbei, wie Besitzerin Renate Zimmermann verrät.