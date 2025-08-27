Überraschung für Kneipenfans Beliebte Stammkneipe „Renate's Eck“ in Burg: Darum musste die Wirtin aufgeben
Ob das Feierabendbier unter der Woche oder ausgiebiges Schwofen am Wochenende: Renate's Eck in Burg war viele Jahre lang die Stammkneipe für viele Burger. Was viele kaum wissen: Geöffnet hat sie immer noch.
Aktualisiert: 27.08.2025, 19:06
Burg. - Geburtstage, Jubiläen und sogar Hochzeiten: In Renat`e's Eck hat gefühlt jedes Burger Kind schon einmal gesessen. In der Vergangenheit wohlgemerkt. Denn: Die goldenen Kneipen-Zeiten sind lange vorbei, wie Besitzerin Renate Zimmermann verrät.