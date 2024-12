Seit dem Jahr 2018 finden in der Gemeinschaftsschule „Am Park“ in Möckern künftige Schulabgänger und Unternehmen bei der „Messe der Möglichkeiten“ zueinander.

Berufs- und Ausbildungsmesse: Schule in Möckern will Jobsuche vereinfachen

Möckern. - Welche Möglichkeiten einer Berufsausbildung bieten sich in der Region? Das fragen sich die jungen Leute kurz vor Ende ihrer Schulzeit. Und auch die Unternehmen in und um Möckern wollen wissen, welche Auszubildenden für sie in Frage kommen. Eine gute Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen bietet die Gemeinschaftsschule „Am Park“ in Möckern seit dem Jahr 2018 mit einer eigenen Berufsorientierungsmesse. Am Dienstag fand wieder so eine „Messe der Möglichkeiten“ statt.