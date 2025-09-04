Aufgrund der hohen Nachfrage wird es in Biederitz eine neue Art der Bestattung geben. Wie die aussehen könnte und warum nicht alle davon begeistert sind.

Neue Bestattung in Biederitz: Warum sich die Pflege auf dem Friedhof bald von selbst erledigt

Biederitz. - Wenn es nach der Einheitsgemeinde geht, soll es künftig auf dem Friedhof in Biederitz eine neue Bestattung geben. Dabei liefert die dann engagierte Gärtnerei aus Magdeburg nicht nur die Grabart, sondern auch die entsprechende Pflege gleich mit.