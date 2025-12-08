weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Linke Masche: Betrüger in Möckern erfolgreich unterwegs - Betroffene berichten

Linke Masche Betrüger in Möckern erfolgreich unterwegs - Betroffene berichten

Senioren wollten ihre Lexika-Sammlung verkaufen – jetzt bleiben sie auf einem hohen Kredit sitzen. Damit es anderen nicht auch so ergeht, erzählen Betrugsopfer, wie sie von vermeintlichen Kunstvermittlern getäuscht wurden.

Von Stephen Zechendorf 08.12.2025, 18:15
Alte Bücher können heute wertvoll sein.
Alte Bücher können heute wertvoll sein. Symbolfoto: S. Zechendorf

Möckern - Es ist eine Betrugsmasche der besonders gemeinen Art: Unter dem Vorwand, deren wertvolle Büchersammlung gewinnbringend weiterzuverkaufen, bringen Betrüger bevorzugt ältere Mitbürger um ihr Erspartes. Betroffene wagen den Gang an die Öffentlichkeit, um andere zu warnen.