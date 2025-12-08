Senioren wollten ihre Lexika-Sammlung verkaufen – jetzt bleiben sie auf einem hohen Kredit sitzen. Damit es anderen nicht auch so ergeht, erzählen Betrugsopfer, wie sie von vermeintlichen Kunstvermittlern getäuscht wurden.

Alte Bücher können heute wertvoll sein.

Möckern - Es ist eine Betrugsmasche der besonders gemeinen Art: Unter dem Vorwand, deren wertvolle Büchersammlung gewinnbringend weiterzuverkaufen, bringen Betrüger bevorzugt ältere Mitbürger um ihr Erspartes. Betroffene wagen den Gang an die Öffentlichkeit, um andere zu warnen.