Linke Masche Betrüger in Möckern erfolgreich unterwegs - Betroffene berichten
Senioren wollten ihre Lexika-Sammlung verkaufen – jetzt bleiben sie auf einem hohen Kredit sitzen. Damit es anderen nicht auch so ergeht, erzählen Betrugsopfer, wie sie von vermeintlichen Kunstvermittlern getäuscht wurden.
08.12.2025, 18:15
Möckern - Es ist eine Betrugsmasche der besonders gemeinen Art: Unter dem Vorwand, deren wertvolle Büchersammlung gewinnbringend weiterzuverkaufen, bringen Betrüger bevorzugt ältere Mitbürger um ihr Erspartes. Betroffene wagen den Gang an die Öffentlichkeit, um andere zu warnen.