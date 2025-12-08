Egelner Advent Auf zum Weihnachtsmarkt-Rekord!
Nach dem Bleckendorfer Baumschmücken war auch der Markt vor dem Egelner Rathaus am Nikolaustag ein Besuchermagnet. Den Reigen schließen die Burgweihnachten.
08.12.2025, 19:00
Egeln - Die Stadt Egeln bricht auch in diesem Jahr in puncto Weihnachtsmärkte wieder alle Rekorde. Denn davon gibt es dort gleich drei. Nach dem erfolgreichen zweiten Bleckendorfer Baumschmücken am 29. November, das vom Verein „Zusammen für Egeln“ organisiert worden war, folgte am Sonnabend der zweite Markt auf dem Platz vor dem Rathaus. Auch dort konnte sich die Stadt als Veranstalter nicht über mangelnde Gäste beklagen. Im Gegenteil.