Nach dem Bleckendorfer Baumschmücken war auch der Markt vor dem Egelner Rathaus am Nikolaustag ein Besuchermagnet. Den Reigen schließen die Burgweihnachten.

Das Nostalgie-Kinderkarussell und das Nostalgie-Riesenrad des Schaustellerbetriebes Dohmeyer & Müller-Dohmeyer aus Aschersleben waren die Attraktion auf dem Egelner Weihnachtsmarkt. Sie waren den ganzen Tag in Betrieb.

Egeln - Die Stadt Egeln bricht auch in diesem Jahr in puncto Weihnachtsmärkte wieder alle Rekorde. Denn davon gibt es dort gleich drei. Nach dem erfolgreichen zweiten Bleckendorfer Baumschmücken am 29. November, das vom Verein „Zusammen für Egeln“ organisiert worden war, folgte am Sonnabend der zweite Markt auf dem Platz vor dem Rathaus. Auch dort konnte sich die Stadt als Veranstalter nicht über mangelnde Gäste beklagen. Im Gegenteil.