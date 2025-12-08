Festliche Atmosphäre Lichterwelt und Besuch vom Weihnachtsmann: So schön war der Weihnachtsmarkt in Parey 2025
Ein bunt geschmückter Festplatz, zahlreiche Stände und ein großes Bühnenprogramm sorgten am Nikolaustag für einen sehr gut besuchten Weihnachtsmarkt in und um Pareys Kirche. Das wurde geboten.
08.12.2025, 19:07
Parey. - Mit einem großen Banner, jeder Menge Attraktionen und einem bunt geschmückten Festplatz sind die Besucher am Nikolaustag auf dem Pareyer Weihnachtsmarkt empfangen worden. Groß ist der Andrang am Samstag gewesen, denn es gab einige Höhepunkte zu sehen.