Festliche Atmosphäre Lichterwelt und Besuch vom Weihnachtsmann: So schön war der Weihnachtsmarkt in Parey 2025

Ein bunt geschmückter Festplatz, zahlreiche Stände und ein großes Bühnenprogramm sorgten am Nikolaustag für einen sehr gut besuchten Weihnachtsmarkt in und um Pareys Kirche. Das wurde geboten.

Von Louis Hantelmann 08.12.2025, 19:07
Kaum zu verfehlen: Das Festgelände des Weihnachtsmarktes in Parey.
Kaum zu verfehlen: Das Festgelände des Weihnachtsmarktes in Parey. Foto: Louis Hantelmann

Parey. - Mit einem großen Banner, jeder Menge Attraktionen und einem bunt geschmückten Festplatz sind die Besucher am Nikolaustag auf dem Pareyer Weihnachtsmarkt empfangen worden. Groß ist der Andrang am Samstag gewesen, denn es gab einige Höhepunkte zu sehen.