Die Entsorgerfirma für Alttextilien muss alle Container bis Jahresende abbauen. Wie es ab Januar weitergeht, ist aktuell noch offen.

Von Cornelia Ahlfeld 08.12.2025, 19:00
Bald ist hoffentlich Schluss mit den übervollen Altkleidercontainern in der Stadt.
Bald ist hoffentlich Schluss mit den übervollen Altkleidercontainern in der Stadt. Foto: Theresa Gringmuth

Gardelegen. - Nach gut einem Jahr Desaster in Sachen Altkleiderentsorgung ohne Aussicht auf Besserung hat es der Stadt jetzt offenbar gereicht. Die Verwaltung hat den Vertrag mit der Entsorgerfirma mit Sitz in Bremen zum Jahresende gekündigt. Die Firma wurde aufgefordert, ihre Container und eventuelle Lumpenberge davor abzubauen und die Stellplatzflächen zu beräumen.