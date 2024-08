Beim 40. Jubiläum des Ehlefestes kündigen sich einige Neuerungen im Programm an. Dass das Fest in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann, ist keine Selbstverständlichkeit.

Biederitz - Mit dem Ehlefest erwartet die Gemeinde vom 9. bis 11. August wieder eine Feier mit abwechslungsreichem Programm und einigen Neuerungen im 40. Jubiläumsjahr.

Nach der Eröffnung am Freitag unterhält die Kita „Rappelkiste“ das Publikum mit ihrem Programm. Darauf folgt die Kinder- und Jugenddisco. Auf der Kantorwiese finden sich zahlreiche Schausteller mit ihren Fahrgeschäften ein. Für die passende Musik sorgt DJ Lars.

Am Sonnabend präsentieren sich ab 11 Uhr Vereine und Institutionen auf der Wiese. Auch die Bundeswehr und die Kinder- und Jugendfeuerwehr sind beim Ehlefest vor Ort.

Floh- und Trödelmarkt

Außerdem findet als erster Höhepunkt des Festes bis 17 Uhr ein großer Floh- und Trödelmarkt statt. Der ist in diesem Jahr neu im Programm. Laut Uwe Bade, Teil des Ehlefest-Organisationsteams und Organisator des Flohmarktes, haben sich bereits für 30 Stände Trödler angemeldet. Eine Standgebühr gibt es nicht. Alles, was eingenommen wird, bleibt also in der eigenen Kasse der Verkäufer. Interessierte können sich per E-Mail an ehlefest2024@t-online.de oder bei Bade unter der Telefonnummer 0171 9 71 23 93 melden. Der Aufbau beginnt am Sonnabend bereits um 9 Uhr.

Im Pfarrgarten präsentieren sich der Regenbogenverein, die Kirche und der Schulförderverein. Um 15 Uhr öffnet der „Hof der klugen Tiere“ für die kleinen Gäste seine Pforten. Diese können sich auf lustige Tiershows mit Unterhalter Janko freuen. „Im Anschluss dürfen die Tiere gestreichelt werden – für ganz Mutige hat er auch eine Vogelspinne dabei“, verrät Bade.

Die Biederitzer Kantorei lädt ab 18 Uhr zum Kindermusical und zum Mitsingen in die Evangelische Kirche ein. Im Gemeindehaus gibt es eine Ausstellung von Plakaten der Grundschüler. „Die Schüler wurden von der Biederitzer Kantorei aufgerufen, Plakate zu den Themen ’Visionen’ – das Motto des diesjährigen Biederitzer Musiksommers – und zum Kindermusical ’Gerempel im Tempel’, welches am 10. August aufgeführt wird, zu kreieren“, erklärt Bade den Hintergrund der Ausstellung. Am Abend spielt die Live-Band „Empire“ auf der Kantorwiese.

Schlauchbootrennen

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst. Danach wird das Landespolizeiorchester die Besucher mit klassischer, zeitgenössischer, Marsch- und Swingmusik unterhalten.

Darauf folgt das Highlight des Ehlefestes: das alljährliche Schlauchbootrennen. Die Mannschaften müssen dabei mit einem Schlauchboot zu einer in der Ehle befestigten Boje und wieder zurück paddeln. Eines der Team-Mitglieder muss aus dem Boot herausspringen und eine bereitgestellte Glocke klingeln. Dann wird die Zeit gestoppt und die schnellste Mannschaft gewinnt.

Anmeldungen sind laut Bade am Veranstaltungstag ab 13.45 Uhr möglich, das erste Boot geht um 14 Uhr ins Wasser. Wie viele Mannschaften am Schlauchbootrennen teilnehmen, sei witterungsabhängig: „Meistens sind es zwischen 20 und 30 Teams. Bei 35 Grad im Schatten sind es erfahrungsgemäß mehr Teilnehmer als bei 15 Grad.“

Auch gastronomisch bleiben während des Festes keine Wünsche offen. Christian Bruchmüller ist mit dem Imbiss „Kombüse unterm Leuchtturm“ vor Ort. Zudem gibt es einen Fischstand, einen Stand mit Wildangeboten sowie verschiedenes Street-Food. Für Fans von süßen Leckereien gibt es Crêpes und Eiscreme.

Finanzierung durch Geldgeber

Dass das Ehlefest in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann, ist nicht selbstverständlich: Aufgrund der klammen Haushaltskassen in der Gemeinde wurde im Frühjahr das Kultur- beziehungsweise Ortschaftsgeld gestrichen – ein Verlust von 23.300 Euro. Mit dem Betrag werden vor allem Vereine und Veranstaltungen finanziell unterstützt, so auch das Ehlefest.

„In diesem Jahr wird das Ehlefest ausschließlich durch Geldgeber finanziert. Die Organisatoren bedanken sich bei der MHB GmbH, der Hydro Wacht GmbH, Avacon, der Sparkasse Magdeburg, der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schneider & Partner sowie bei allen hier nicht genannten Firmen, Gewerbetreibenden und Privatpersonen für die finanzielle Unterstützung zur Ausrichtung des 40. Biederitzer Ehlefestes“, so Bade.