Gemeinde startet in Gerwisch Probelauf mit präparierten Verkehrsschildern. Wo sie eingesetzt werden sollen udn was das kostet.

Biederitz sagt FCM- und Nazi-Aufklebern den Kampf an

Gegen illegale Aufkleber und Graffiti sind die neuen Verkehrsschilder in der Bahnhofstraße in Gerwisch mit einer Antihaftschicht ausgestattet.

Biederitz/Gerwisch - Die neuen Verkehrsschilder in der Bahnhofsstraße in Gerwisch strahlen mit dem blauen September-Himmel um die Wette. Die Gemeinde Biederitz hat hier einen Versuch gestartet. Erstmals wurden Verkehrsschilder mit einer speziellen Antihaftschicht montiert. Aufkleber und Graffiti, die unter anderem in der Bahnhofstraße zahlreiche Verkehrsschilder nicht nur verunstaltet, sondern sogar unbrauchbar gemacht hatten, sollen auf den speziell präparierten Schildern keinen Halt mehr finden.