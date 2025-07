Millionen fließen in neue Unterkünfte, moderne Räume und mehr Sicherheit auf dem Gelände der Landesbereitschaftspolizei in Magdeburg – ein saniertes Gebäude wurde jetzt übergeben. Doch die Bauarbeiten sollen weitergehen.

13,5 Millionen Euro für die Landesbereitschaftspolizei in Magdeburg

Magdeburg. - Gerüste an Wänden, Bauzäune und offene Gräben mit Rohren: Schon seit zwei Jahren wird auf dem Gelände der Landesbereitschaftspolizei in Magdeburg gebaut. Und nicht nur die Anwohner fragen sich: Was passiert dort? Das Finanzministerium schafft darüber jetzt Klarheit.