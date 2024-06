Gastronomie im Jerichower Land Biederitzer Gaststätte „Ehlestrand“: Neue Chefin der Kultkneipe verrät ihr Konzept

Biergarten, Gaststätte, Eiscafé: Der „Ehlestrand“ in Biederitz bietet viel und hat eine neue Chefin. Die war früher sogar Aushilfe bei Vorbesitzer „Bonzo“, der 2023 verstorben war. Was Gäste jetzt erwartet in dem Lokal nahe Magdeburg.