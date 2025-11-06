weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Quartett komplett: Biederitzer Geschichte auf vier Tafeln: Badespaß garantiert

Quartett komplett Biederitzer Geschichte auf vier Tafeln: Badespaß garantiert

Mit dem vierten und vorerst letzten Puzzleteil ist das Quartett auf der Kantorwiese in Biederitz komplett. Dort wird der Freizeitspaß von nun an großgeschrieben.

Von Willy Weyhrauch 06.11.2025, 18:11
Nach einiger Wartezeit können sich die Anwohner in Biederitz nun über die Komplettierung des Tafel-Quartetts an der Kantorwiese freuen.
Nach einiger Wartezeit können sich die Anwohner in Biederitz nun über die Komplettierung des Tafel-Quartetts an der Kantorwiese freuen. Foto: Willy Weyhrauch

Biederitz. - Etliche Monate mussten sich die historischen Tafeln an der Kantorwiese in Biederitz gedulden. Mit dem vierten Schild ist das Quartett jedoch nun komplett. Der letzte Teil vervollständigt die veranschaulichte Historie und gibt einen Ausblick auf einen für Biederitz und Umgebung nicht unwichtigen Bestandteil der Region.