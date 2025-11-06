Mit dem vierten und vorerst letzten Puzzleteil ist das Quartett auf der Kantorwiese in Biederitz komplett. Dort wird der Freizeitspaß von nun an großgeschrieben.

Biederitz. - Etliche Monate mussten sich die historischen Tafeln an der Kantorwiese in Biederitz gedulden. Mit dem vierten Schild ist das Quartett jedoch nun komplett. Der letzte Teil vervollständigt die veranschaulichte Historie und gibt einen Ausblick auf einen für Biederitz und Umgebung nicht unwichtigen Bestandteil der Region.