Viele Eltern wissen nicht weiter: Wie können wir die Zeit mit pubertierenden Kindern überstehen? In Klötze erhalten sie Tipps, wie sie sich für Krisensituationen wappnen können.

Wenn das Gehirn der Kinder zur Baustelle wird

Die Pubertät ist ein Totalumbau. Jo Baak-Mirow gibt in der EFA Tipps, wie Eltern und Kinder gut durch diese Zeit kommen.

Klötze. - Sie haben Stimmungsschwankungen, werden hässlich, können nicht mehr klar denken, haben immer das letzte Wort, sind vergesslich, schnell reizbar und beleidigt; kurz gesagt: eine Vollkatastrophe. Mit einem dicken schwarzen Stift schreibt Jo Baak-Mirow die Stichworte, die ihm zugerufen werden, auf den großen Papierbogen. Im Seminarraum der evangelischen Familienbildungsstätte (EFA) in Klötze geht es an diesem Abend um die Pubertät. Viele Fragen wollen beantwortet werden.