Krankenhausfinanzierung in Sachsen-Anhalt MDR Fakt ist! - Hilfe, mein Krankenhaus stirbt!: Runde diskutiert live im TV auch über das Aus der Helios-Klinik Zerbst

Krankenhaussterben und Finanzierung von Kliniken der Grund- und Notfallversorgung waren Themen am Mittwochabend bei der Sendung „Fakt ist!“ des MDR. Gast in der Live-Sendung war auch Zerbsts Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD).

Von Thomas Kirchner Aktualisiert: 06.11.2025, 18:13
Yves Zelmanski, Betriebsratsvorsitzender der Zerbster Klinik, Moderator Stefan Bernschein, Simone Krull Krankenschwester auf der Intensivstation, Bürgermeister Andreas Dittmann und vorn rechts Elisabeth Heinze, Leiterin der Physiotherapie und Moderatorin Anja Heyde im Sendestudio. Foto: Dion Langguth

Magdeburg/Zerbst - Die Sendung „Fakt ist!“ des MDR beschäftigte sich am Mittwoch mit der Finanzierung von Kliniken. Neben Tobias Krull, CDU-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, Knut Förster, Geschäftsführer des Verbands der kommunalen und landeseigenen Krankenhäuser Sachsen-Anhalts (VKLK) und Ulrich Siegmund, gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion hatten die Moderatoren Stefan Bernschein und Anja Heyde auch Zerbsts Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) zu Gast.