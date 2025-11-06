Krankenhausfinanzierung in Sachsen-Anhalt MDR Fakt ist! - Hilfe, mein Krankenhaus stirbt!: Runde diskutiert live im TV auch über das Aus der Helios-Klinik Zerbst

Krankenhaussterben und Finanzierung von Kliniken der Grund- und Notfallversorgung waren Themen am Mittwochabend bei der Sendung „Fakt ist!“ des MDR. Gast in der Live-Sendung war auch Zerbsts Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD).