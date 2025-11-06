Krankenhausfinanzierung in Sachsen-Anhalt MDR Fakt ist! - Hilfe, mein Krankenhaus stirbt!: Runde diskutiert live im TV auch über das Aus der Helios-Klinik Zerbst
Krankenhaussterben und Finanzierung von Kliniken der Grund- und Notfallversorgung waren Themen am Mittwochabend bei der Sendung „Fakt ist!“ des MDR. Gast in der Live-Sendung war auch Zerbsts Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD).
Aktualisiert: 06.11.2025, 18:13
Magdeburg/Zerbst - Die Sendung „Fakt ist!“ des MDR beschäftigte sich am Mittwoch mit der Finanzierung von Kliniken. Neben Tobias Krull, CDU-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, Knut Förster, Geschäftsführer des Verbands der kommunalen und landeseigenen Krankenhäuser Sachsen-Anhalts (VKLK) und Ulrich Siegmund, gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion hatten die Moderatoren Stefan Bernschein und Anja Heyde auch Zerbsts Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) zu Gast.