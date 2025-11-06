weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Automat macht Ärger: Energydrinks locken Grundschüler: Mutter von Erstklässlerin in Sorge

Ein Automat mit Süßigkeiten, Labubus, Tabak und Energygetränken sorgt in Magdeburg für Unruhe. Denn: Der Automat steht direkt neben einer Grundschule. Eine besorgte Mutter sieht gleich mehrere Kritikpunkte. Was die Stadt dazu sagt.

Von Lena Bellon 06.11.2025, 19:00
In Magdeburg-Salbke sorgt ein Snack-Automat für Ärger unter Eltern.
In Magdeburg-Salbke sorgt ein Snack-Automat für Ärger unter Eltern. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Seit Sommer steht ein Automat mit Snacks und Getränken in Magdeburg-Salbke - ganz in der Nähe der Grundschule mit Hort. Verkauft werden unter anderem Energygetränke und Tabakwaren. Stadtrat Dennis Jannack (Die Linke) fordert mehr Verantwortung der Stadt, um die Kinder zu schützen.