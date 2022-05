Bienenalarm in der Innenstadt von Burg: Warum Imker und Feuerwehr helfen müssen

Burg - Zu einem tierischen Einsatz sind Burgs Feuerwehr und Imker Karl-Heinz Sperfeldt in die Innenstadt ausgerückt. Der Eigentümer eines Wohnhauses an der Ecke Breiter Weg/Bruchstraße benötigte am späten Dienstagnachmittag Hilfe. Im Dachrinnenbereich hatte sich ein Bienenschwarm niedergelassen, so Sperfeldt. Für den Imker waren diese Fremdbienen allerdings nicht zu erreichen. „Der Schwarm befand sich in etwa sieben Metern Höhe. Die Feuerwehr erklärte sich bereit, mit einer Drehleiter zu helfen.“