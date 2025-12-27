Luxus-Unterkunft im Harz Fünf-Sterne-Hotel für Wernigerode: Ist 30-Millionen-Euro-Projekt im Marstall gescheitert?
30 Millionen Euro für ein Fünf-Sterne-Hotel im Harz: Doch das Prestigeprojekt in Wernigerodes Marstall ist ins Stocken geraten. Was steckt hinter den Verzögerungen und was bedeutet für die Zukunft des denkmalgeschützten Wahrzeichens?
Aktualisiert: 28.12.2025, 21:29
Wernigerode. - Wernigerodes Fürstlicher Marstall soll für 30 Millionen Euro zum Luxushotel umgebaut werden. Eine Hotelkette als Betreiber der Fünf-Sterne-Herberge steht bereit. Doch die Realisierung des Projektes ist ins Stocken geraten.