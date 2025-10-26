weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Rabattaktion im Jerichower Land: Black Friday – ist das hier ein Thema?

Die aus den USA bekannte Rabatt-Aktion zum Auftakt in die Weihnachtseinkaufssaison ist längst in Deutschland angekommen – aber auch im Jerichower Land? Wird es Rabatte geben?

Von Arlette Krickau 26.10.2025, 20:14
Der Einzelhandel stimmt die Kunden spätestens ab Ende November auf Weihnachten ein – nicht zuletzt mit Rabatt-Aktionen am Black Friday.
Burg/Genthin. - „Na, klar“, antwortet Nicole Neumann. Sie ist Geschäftsführerin des Ladens Glamour Fashion in Genthin. „Seit acht Jahren sind wir jetzt hier und seitdem machen wir den Black Friday“, erklärt die Geschäftsfrau – und man spürt, dass sie sich bereits darauf freut. An diesem Tag winken den Kunden 20 Prozent Rabatt und noch ein kleines Geschenk verrät sie – „Und das wird sehr gut angenommen – jedes Jahr“.