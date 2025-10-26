Geld für Kultur ist knapp – vom Landkreis gab es 2025 nichts für Vereine, die Projekte eingereicht hatten. Was ist mit 2026?

Ist die Förderung für Vereine futsch?: Kein Geld vom Landkreis 2025 und 2026

Der Tag der Vereine in Genthin ist beispielsweise eine Veranstaltung, die schon von der Förderung durch den Landkreis umgesetzt werden konnte.

Burg/Genthin. - Das war sicherlich eine Überraschung für viele Ehrenamtliche: „Aufgrund der aktuellen Haushaltslage bitten wir darum, keine Anträge für die Kulturförderung 2026 einzureichen“, steht auf der Internetseite des Landkreises. Hier hatten sich seit 2017 vor allem Vereine immer für eine kleine – manchmal auch größere – Finanzspritze bewerben können, um Projekte künstlerischer und kultureller Natur umsetzen zu können. Denn die finanziellen Mittel der Vereine aus Eigenleistung lassen meist keine großen Sprünge zu.