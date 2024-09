Von vs

Vorgänger Kay Gericke trat nicht mehr an

Burg - Der SPD-Kreisverband Jerichower Land hat eine neue Vorsitzende. Beim Kreisparteitag ist nun Elrid Pasbrig an die Spitze des Gremiums gewählt worden.

Sie sei dankbar und stolz, den Kreisverband als Vorsitzende führen zu dürfen, wird die 50-Jährige in einer Mitteilung zitiert. „Unsere Vorstandsarbeit werden wir als absolute Teamaufgabe verstehen.“ Gemeinsam wolle man den Kreisverband zukunftsfähig gestalten und eine erfolgreiche Arbeit abliefern.

Zum neuen Vorstand gehören auch Birgit Gerlach und Florian Lüdtke als stellvertretende Vorsitzende, Heiko Jerkowski als Schatzmeister sowie Undra Dreßler, Karin Schäfer, Angelika Engel, Denny Hitzeroth, Jan Riemann und Aaron Krugel als Beisitzer.

Sie bilden den neuen Vorstand vom SPD-Kreisverband im Jerichower Land: Elrid Pasbrig, Birgit Gerlach und Florian Lüdtke, Heiko Jerkowski, Undra Dreßler, Karin Schäfer, Angelika Engel und Denny Hitzeroth sowie Jan Riemann. Nicht auf dem Bild: Aaron Krugel. Foto: SPD

Landtagsabgeordnete Elrid Pasbrig, die auch in der Landes-SPD Verantwortung übernehmen möchte, tritt die Nachfolge von Kay Gericke an, der nicht wieder kandidierte. Gericke wird dem Kreisverband weiterhin als Bürgermeister von Biederitz und Mitglied des Kreistages als kommunalpolitischer Experte zur Seite stehen, heißt es weiter.

Bewerber für die Wahl des Bürgermeisters in Genthin soll unterstützt werden

Der neu gewählte Vorstand wolle in den kommenden Monaten eine starke Rolle bei der Ausarbeitung des Leitantrags der SPD Sachsen-Anhalt übernehmen. Zudem plant der Kreisverband eine aktive Unterstützung der Bürgermeisterwahl in Genthin. „Mit unserem Kandidaten Udo Krause haben wir eine überzeugende und engagierte Persönlichkeit, die für das Amt des Bürgermeisters kandidiert“, so Elrid Pasbrig.

Auch die Vorbereitungen für die Bundestagswahl im kommenden Jahr sollen bereits gestartet werden.