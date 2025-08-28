weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Blitzeinschlag bei Wiesenhof: Feuer in einem Stall mit 6000 Hühnern

Blitzeinschlag bei Wiesenhof Feuer in einem Stall mit 6000 Hühnern

Eine Gewitterzelle entlädt sich über Wiesenhof-Stall in Rottenau: Der Blitz schlägt in einen Hühnerstall ein, ein  Großeinsatz der Feuerwehr ist die Folge.

Von Stephen Zechendorf Aktualisiert: 28.08.2025, 14:53
In Rottenau hat in der Nacht zu Donnerstag ein Blitz in einen Stall mit 6000 Hühnern eingeschlagen.
In Rottenau hat in der Nacht zu Donnerstag ein Blitz in einen Stall mit 6000 Hühnern eingeschlagen. Stephen Zechendorf

Rottenau - In der Nacht zu Donnerstag hat sich offenbar eine Gewitterzelle über dem Möckeraner Ortsteil Rottenau entladen. Einer der Blitze schlug in eine dortige Stallanlage ein, in der sogenannte Elterntiere für die „Anhaltinische Geflügelspezialitäten GmbH“ aufwachsen. 6000 Hühner waren zu diesem Zeitpunkt in dem Stall untergebracht.