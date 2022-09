Blitzer-Roulette: Verkehrswacht und Gemeinde setzen in Möser auf Blitzer-Säulen gegen Raser

Möser - Dass das Thema „Straßenverkehr und Sicherheit“ jenes ist, das in Möser (Jerichower Land) bei einer Einwohnerversammlung häufig und heftig diskutiert wurde, kommt nicht von ungefähr. Das Verkehrsaufkommen habe über die Jahre zugenommen, meinen die einen, kaum ein Ortsfremder halte sich an die geltende Höchstgeschwindigkeit, wenn sie über die Bundesstraße (B) 1 durch den Ort brausen, sagten die anderen. Mittendrin in den Diskussionen fand sich Wulf Hoffmann wieder. Der Vizepräsident der Verkehrswacht Sachsen-Anhalt hat eine Verkehrsuntersuchung vorgestellt, die es in sich hat.