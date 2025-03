raucher bringt sich selbst in gefahr Feuerwehr Gommern bei Balkonbrand im Einsatz: Gefahr lauert im Aschenbecher

Kleine Zigarettenstummel haben am Dienstagabend in Gommern einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Warum die Feuerwehr erst zu einer falschen Adresse fuhr und sich der Raucher fast noch selbst in Gefahr brachte.