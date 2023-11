Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - Treibt ein Feuerteufel im Burger Südring 18 sein Unwesen? Der mittlerweile vierte Brand innerhalb von fünf Monaten in dem Plattenbau am Montagabend wirft viele Fragen auf und führt zu Verunsicherungen. Wieder sorgte Unrat im Kellerbereich für massive Rauchentwicklung, die durch ein Großaufgebot der Feuerwehren Burg, Niegripp und Parchau mit zehn Fahrzeugen und 47 Kameraden eingedämmt werden konnte. „Unzählige Menschen warteten auf den Balkonen und an Fenstern auf Hilfe“, resümiert Burgs Feuerwehr-Pressesprecher Marc Sommer. 26 Bewohner mussten durch die Rettungskräfte evakuiert werden – größtenteils über Drehleitern. Acht wurden vorsichtshalber in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.