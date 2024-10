Bürgermeisterin blickt auf bundestagswahl Broilerfest in Möckern verliert Namen, aber Ex-DDR-Regierungssprecher hält Festrede

Das Broilerfest in Möckern darf nicht mehr so heißen. Jetzt wurde also ein Fest zum Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Die DDR war aber trotzdem ziemlich präsent.