Weite Wege und lange Fahrzeiten für Autofahrer Brücken-Chaos in Magdeburg frustriert Berufspendler und Taxi-Unternehmer in Burg und Genthin
Der Magdeburger Ring im Zentrum von Magdeburg ist ein Nadelöhr, an zwei Stellen sind derzeit Brücken gesperrt. Bei Auto- und Taxifahrern aus dem Jerichower Land sorgen das Brücken-Chaos und die Verkehrsprobleme für Frust.
Aktualisiert: 25.08.2025, 10:05
Burg/Genthin/Magdeburg. - Damaschkeplatz, Halberstädter Straße, Brenneckestraße - in Magdeburg sorgen drei Brücken für ordentlich Chaos auf den Straßen. Mittendrin sind Autofahrer aus dem Jerichower Land - Berufspendler und Taxifahrer schieben ordentlich Frust.