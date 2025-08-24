weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Brücken in Magdeburg gesperrt – Verkehr bringt Pendler in Not

Weite Wege und lange Fahrzeiten für Autofahrer Brücken-Chaos in Magdeburg frustriert Berufspendler und Taxi-Unternehmer in Burg und Genthin

Der Magdeburger Ring im Zentrum von Magdeburg ist ein Nadelöhr, an zwei Stellen sind derzeit Brücken gesperrt. Bei Auto- und Taxifahrern aus dem Jerichower Land sorgen das Brücken-Chaos und die Verkehrsprobleme für Frust.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 25.08.2025, 10:05
Isabell Preuß vom Taxi-Unternehmen Geßner/Syring holt in Burg Patient Wolfgang Fräsdorf ab, um ihn zum Krankenhaus nach Magdeburg zu bringen, wo er medizinisch versorgt wird. Fahrunternehmer aus Burg haben durch das Brückenchaos in Magdeburg mit weitere und längere Anfahrten auf die Landeshauptstadt. Foto: Marco Papritz

Burg/Genthin/Magdeburg. - Damaschkeplatz, Halberstädter Straße, Brenneckestraße - in Magdeburg sorgen drei Brücken für ordentlich Chaos auf den Straßen. Mittendrin sind Autofahrer aus dem Jerichower Land - Berufspendler und Taxifahrer schieben ordentlich Frust.