Isabell Preuß vom Taxi-Unternehmen Geßner/Syring holt in Burg Patient Wolfgang Fräsdorf ab, um ihn zum Krankenhaus nach Magdeburg zu bringen, wo er medizinisch versorgt wird. Fahrunternehmer aus Burg haben durch das Brückenchaos in Magdeburg mit weitere und längere Anfahrten auf die Landeshauptstadt.

Foto: Marco Papritz