Nach mehr als elf Jahren Stillstand bewegt sich endlich etwas an der gesperrten Brücke in der Parkstraße in Parchen. Noch in diesem Jahr soll die einsturzgefährdete Konstruktion abgerissen werden.

Parkstraßen-Brücke in Parchen wird abgerissen – Behelfsbrücke für Fußgänger kommt

2004 war die Brücke in der Parchener Parkstraße für den Autoverkehr gesperrt worden. Seit 2014 ist sie auch fürRadfahrer und Fußgänger tabu.

Genthin/Parchen - In Parchen steht ein bedeutender Schritt an: Die marode Brücke in der Parkstraße wird in den kommenden Wochen abgerissen. Das teilte die Stadt Genthin jetzt mit. Zudem gibt es Pläne für einen Neubau.