  4. Abriss und Neubaupläne in Parchen: Parkstraßen-Brücke in Parchen wird abgerissen – Behelfsbrücke für Fußgänger kommt

Nach mehr als elf Jahren Stillstand bewegt sich endlich etwas an der gesperrten Brücke in der Parkstraße in Parchen. Noch in diesem Jahr soll die einsturzgefährdete Konstruktion abgerissen werden.

Von Mike Fleske 07.11.2025, 11:21
2004 war die Brücke in der Parchener Parkstraße für den Autoverkehr gesperrt worden. Seit 2014 ist sie auch fürRadfahrer und Fußgänger tabu. Foto: Susanne Christmann

Genthin/Parchen - In Parchen steht ein bedeutender Schritt an: Die marode Brücke in der Parkstraße wird in den kommenden Wochen abgerissen. Das teilte die Stadt Genthin jetzt mit. Zudem gibt es Pläne für einen Neubau.