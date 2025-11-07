Abriss und Neubaupläne in Parchen Parkstraßen-Brücke in Parchen wird abgerissen – Behelfsbrücke für Fußgänger kommt
Nach mehr als elf Jahren Stillstand bewegt sich endlich etwas an der gesperrten Brücke in der Parkstraße in Parchen. Noch in diesem Jahr soll die einsturzgefährdete Konstruktion abgerissen werden.
07.11.2025, 11:21
Genthin/Parchen - In Parchen steht ein bedeutender Schritt an: Die marode Brücke in der Parkstraße wird in den kommenden Wochen abgerissen. Das teilte die Stadt Genthin jetzt mit. Zudem gibt es Pläne für einen Neubau.