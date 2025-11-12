weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Probleme beim Telefonieren in Genthin: Anwohner sauer wegen Mobilfunklöchern in Genthin: Das sagen die Netzbetreiber

In mehreren Straßen in Genthin reißen Telefonverbindungen plötzlich ab oder Gespräche kommen gar nicht erst zustande.

12.11.2025, 16:25
In der Region Genthin gibt es in einigen Straßen Funklöcher.
In der Region Genthin gibt es in einigen Straßen Funklöcher.

In den vergangenen Tagen haben sich mehrere Leserinnen und Leser bei der Redaktion der Genthiner Volksstimme gemeldet. Sie berichten übereinstimmend von massiven Problemen beim Mobilfunkempfang in der Stadt. Vor allem beim Telefonieren komme es zu Verbindungsabbrüchen oder gar keinem Gesprächsaufbau.