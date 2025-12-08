weather regenschauer
  4. Für die gute Sache: Bunte Lichterfahrt durch das Jerichower Land: Wenn Nikolaus mit dem Quad anrollt

Beeindruckende Benefiz-Lichterfahrt zum Kinderheim in Möckern. Lorenz Müller und seine Freunde kommen mit ihren „All-Terrain-Vehikeln“ überall hin – aber am liebsten fahren sie dahin, wo sie Kindern eine Freude bereiten können.

Von Stephen Zechendorf 08.12.2025, 14:15
Mit buntbeleuchteten Quads rollten am Samstagabend Nikolaus, Knecht Ruprecht und seine Freunde nach Möckern , um dort Spenden und Geschenke im Kinderheim abzugeben.
Mit buntbeleuchteten Quads rollten am Samstagabend Nikolaus, Knecht Ruprecht und seine Freunde nach Möckern , um dort Spenden und Geschenke im Kinderheim abzugeben. Foto: Stephen Zechenorf

Burg/Möckern - Am Nikolausabend gehörten die Straßen im Jerichower Land dem Nikolaus und seinen Freunden. Mit sogenannten Quads hatten sich Mitglieder des Quad-Vereines „ATV Friends Magdeburg“ zu einer Lichterfahrt von Burg nach Möckern aufgemacht.