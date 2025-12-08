Für die gute Sache Bunte Lichterfahrt durch das Jerichower Land: Wenn Nikolaus mit dem Quad anrollt
Beeindruckende Benefiz-Lichterfahrt zum Kinderheim in Möckern. Lorenz Müller und seine Freunde kommen mit ihren „All-Terrain-Vehikeln“ überall hin – aber am liebsten fahren sie dahin, wo sie Kindern eine Freude bereiten können.
08.12.2025, 14:15
Burg/Möckern - Am Nikolausabend gehörten die Straßen im Jerichower Land dem Nikolaus und seinen Freunden. Mit sogenannten Quads hatten sich Mitglieder des Quad-Vereines „ATV Friends Magdeburg“ zu einer Lichterfahrt von Burg nach Möckern aufgemacht.