Für die gute Sache Bunte Lichterfahrt durch das Jerichower Land: Wenn Nikolaus mit dem Quad anrollt

Beeindruckende Benefiz-Lichterfahrt zum Kinderheim in Möckern. Lorenz Müller und seine Freunde kommen mit ihren „All-Terrain-Vehikeln“ überall hin – aber am liebsten fahren sie dahin, wo sie Kindern eine Freude bereiten können.