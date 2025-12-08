Die Netzwerkstelle in Genthin, verbindet Besucher unterschiedlicher Herkunft. Am 9. Dezember öffnet sich hier der lebendige Adventskalender.

Adventszeit in Genthin: Kreatives Miteinander in der Netzwerkstelle im Awo-Treff

In der Netzwerkstelle in Genthin wurden in der Vorweihnachtszeit Plätzchen gebacken.

Genthin/ie - Wie „gemeinsam“ geht, kann man derzeit in der Netzwerkstelle der Awo erleben. Wo sonst Sprachkurse stattfinden und Migrantinnen und Migranten Unterstützung im Alltag erhalten, wurde mit Beginn der Adventszeit fleißig gebastelt, gebacken und gestaltet. Warum?