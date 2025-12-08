weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Tödliche Prügelattacke an Himmelfahrt: Anklage gegen Jugendlichen

Opfer starb im Krankenhaus Tödliche Prügelattacke in Magdeburg: Anklage gegen Jugendlichen erhoben

Im Fall der tödlichen Prügelattacke von Magdeburg-Olvenstedt an Himmelfahrt 2024 ist gegen einen Jugendlichen Anklage erhoben worden.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 08.12.2025, 14:25
Für das Opfer der tödlichen Prügelattacke in Magdeburg-Olvenstedt waren Blumen abgelegt und Kerzen aufgestellt worden.
Für das Opfer der tödlichen Prügelattacke in Magdeburg-Olvenstedt waren Blumen abgelegt und Kerzen aufgestellt worden. Archivfoto: Ivar Lüthe

Magdeburg. - Mehr als ein Jahr nach der tödlichen Prügelattacke von Magdeburg-Olvenstedt ist nun gegen einen Verdächtigen Anklage erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Jugendlichen Körperverletzung mit Todesfolge vor. Unterdessen sind die Ermittlungen gegen vier weitere Tatverdächtige eingestellt worden.