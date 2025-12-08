Opfer starb im Krankenhaus Tödliche Prügelattacke in Magdeburg: Anklage gegen Jugendlichen erhoben
Im Fall der tödlichen Prügelattacke von Magdeburg-Olvenstedt an Himmelfahrt 2024 ist gegen einen Jugendlichen Anklage erhoben worden.
Aktualisiert: 08.12.2025, 14:25
Magdeburg. - Mehr als ein Jahr nach der tödlichen Prügelattacke von Magdeburg-Olvenstedt ist nun gegen einen Verdächtigen Anklage erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Jugendlichen Körperverletzung mit Todesfolge vor. Unterdessen sind die Ermittlungen gegen vier weitere Tatverdächtige eingestellt worden.