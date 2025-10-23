Die Kinder und Jugendlichen des Soziokulturellen Zentrums in Burg haben bei einem Graffiti-Workshop in den Herbstferien ihrer Kreativität freien Lauf gelassen.

Jonas (v.l.), Betreuer Fabian Borghardt und Leon haben während des Grafitti-Workshops die Wand am Soziokulturellen Zentrum in Burg besprayt.

Burg - Deutlich bunter sind nun die Wände des Soziokulturellen Zentrums in Burg. Kinder und Jugendliche aus der Region konnten sich in den vergangenen Tagen bei einem Grafitti-Workshop austoben. Das Zentrum hat für die Kinder noch weitere spannende Aktionen in den Herbstferien geplant.