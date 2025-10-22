Borghardt-Stiftung in Stendal Brandstiftung? Rauch über viele Stunden in allen Räumen – Mitarbeiter kämpfen mit den Tränen
Nach dem Brand in einem Förderbereich der Borghardt-Stiftung in Stendal sind Arbeitsmöglichkeit für 30 Menschen zerstört: "Wie sollen wir das den geistig behinderten Menschen erklären?"
Aktualisiert: 23.10.2025, 09:41
Stendal - Brandmelder schlagen Alarm, als eine Mitarbeiterin der Borghardt-Stiftung am Mittwochmorgen, 22. Oktober, gegen 7.15 Uhr das Gebäude des Förderbereichs am Dahrenstedter Weg in Stendal aufschließt.