Borghardt-Stiftung in Stendal Brandstiftung? Rauch über viele Stunden in allen Räumen – Mitarbeiter kämpfen mit den Tränen 

Nach dem Brand in einem Förderbereich der Borghardt-Stiftung in Stendal sind Arbeitsmöglichkeit für 30 Menschen zerstört: "Wie sollen wir das den geistig behinderten Menschen erklären?"

Von Anna Lisa Oehlmann Aktualisiert: 23.10.2025, 09:41
Zu einem Brand an einem Gebäude mit Förderbereich der Borghardt-Stiftung rückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Mittwochmorgen, 22. Oktober, an den Dahrenstedter Weg aus.
Zu einem Brand an einem Gebäude mit Förderbereich der Borghardt-Stiftung rückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Mittwochmorgen, 22. Oktober, an den Dahrenstedter Weg aus. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal - Brandmelder schlagen Alarm, als eine Mitarbeiterin der Borghardt-Stiftung am Mittwochmorgen, 22. Oktober, gegen 7.15 Uhr das Gebäude des Förderbereichs am Dahrenstedter Weg in Stendal aufschließt.