Von liebevoll eingerichteten Hofcafés bis zu modernen Kaffeebars in der Börde laden zahlreiche Cafés zum Verweilen ein. Welche Cafés haben die besten Rezensionen von Gästen und wo schmeckt der Kaffee und Kuchen am besten?

Online-Bewertungen: So schneiden die Cafés ab und welche die beliebtesten sind

Burkhard Bröckel und Kristina Hrechko stehen hinter der Kuchentheke im Café Pfeiffers in Haldensleben.

Haldensleben, Oschersleben, Wanzleben, Wolmirstedt - Einen Kaffee direkt an der Ohre genießen, in Haldensleben oder Wanzleben Frühstück verputzen oder doch lieber einen selbstgebackenen Kuchen in Bebertal vernaschen. In der Börde gibt es viele Kaffee- & Kuchen-Optionen. Auf Google können Besucher Cafés bewertet. Die Rezensionen sind öffentlich einsehbar und bieten zukünftigen Gästen die Chance, schon einmal sich ein Bild zu machen. Insgesamt schneiden die Cafés in der Börde extrem gut ab. Keines ist schlechter als mit 4,2 Sternen bewertet.