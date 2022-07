Burg: 100 Jahre alte Abwasserleitungen müssen raus

Das Gelände des Wasserverbandes Burg in der Blumenthaler Straße gleicht derzeit einer Großbaustelle. Hier werden Abwasserleitungen neu geordnet und verlegt. Zuvor müssen auch Grundwasserabsenkungen vorgenommen werden. Die Arbeiten erstrecken sich bis zum Jahresende.

Burg - Wenn der Wasserverband neue Leitungen verlegt, dann fast immer in den Straßen Burgs oder in den Dörfern und wegen der Dimension der Arbeiten meistens gut sichtbar. In diesem Jahr wird auch auf dem eigenen, von vielen Bäumen eingefassten Gelände kräftig Hand angelegt.