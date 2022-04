Burg: Corona-Demonstration führt erstmals in Richtung Süd

Wieder eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Burg: Allerdings nimmt der Verlauf dieses Mal eine andere Richtung als an den Sonntagen zuvor.

Der Protestzug in Burg begann am Rolandplatz und führte in Richtung Magdeburger Straße.

Burg - Wieder eine Corona-Demonstration Burg. Allerdings mit einem anderen Verlauf als an den Sonntagen zuvor. War in den zurückliegenden Wochen die Innenstadt das Ziel des Protestzuges, ging es gestern Abend überraschenderweise über die Magdeburger Straße, August-Bebel-Straße in Richtung Burg-Süd und über die Yorckstraße, den Südring zur Alten Kaserne und von dort aus wieder ins Zentrum. In Süd gab es teilweise eine Art „Katz- und Mausspiel“ mit der Polizei, weil ein Teil des Weges nicht befahren werden kann.