Burg. - Wenn die Diskussion auch schon seit Jahren währt - die Stadt Burg verfolgt weiter das Ziel, die Landstraße 52 (Grabower Landstraße) an den Industrie- und Gewerbepark (IGP) anzubinden. „Wir wollten mit dem Vorhaben schon weiter sein, das Projekt steht aber auf der Agenda nach wie vor ganz oben“, sagt Bürgermeister Philipp Stark (parteilos). So sei die Trassenführung klar. Die Stadt erwarte Zuschüsse durch das Land beziehungsweise die Investitionsbank. Wann mit den Arbeiten konkret begonnen werden könne, stünde noch nicht fest. Einen Spatenstich in diesem Jahr werde es nicht geben, so der Stadtchef.

