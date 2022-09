Burg: Investor will neues Wohngebiet in Kreisstadt schaffen

Burg - In Burg soll der Mangel an Bauflächen für den privaten Wohnungsbau in Form von Einfamilien- oder Doppelhäusern beseitigt werden. Die Bauland-Gesellschaft Magdeburg will dafür so schnell wie möglich den Weg ebnen und Geld ausgeben. Der Vorteil für die Stadt: Sie geht kein finanzielles Risiko ein. Auch deshalb, weil sich alle Flächen in Privathand befinden.