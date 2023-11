Die Diskussion um Ansiedlungen von Gewerbe am Burger Ortsteil Madel nahe der Autobahn 2 geht weiter. Einwohner und Mitglieder der AfD/Endert-Fraktion im Stadtrat votieren jetzt dagegen.

Burg: Widerstand gegen Gewerbefläche am Ortsteil Madel auch im Stadtrat

Ein Einwohnergespräch zum möglichen Gewerbepark im Oktober in Madel mit Burgs Bürgermeister Philipp Stark.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg. - Die Diskussion um Gewerbeflächen an der Grenze des Burger Ortsteils Madel werden in den Gremien des Stadtrates fortgeführt. Die AfD/Endert-Fraktion hat sich jetzt im Vorfeld weiterer Beratungen gegen eine Bebauung des Gebietes ausgesprochen. Grund ist das „große Konfliktpotenzial“ in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Wohnhäusern.