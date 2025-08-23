Die Reha-Klinik in Bad Salzelmen feiert ihr 30-jähriges Bestehen an dem Standort. Erinnerungen an die Anfänge gehören da genauso dazu wie Wünsche für die Zukunft. Auch ein Baum hat dabei seine Bedeutung.

Perlenhochzeit zwischen der Stadt Schönebeck und der Reha-Klinik Bad Salzelmen gefeiert

Zur Feier des Jubiläums überreichte Obermeister Bert Knoblauch (links) einen Baum an die kaufmännische Leiterin der Klinik, Michaela Seils.

Schönebeck. - 30 Jahre ist die Rehabilitationsklinik Bad Salzelmen, als Teil der Waldburg-Zeil Kliniken, an seinem Standort. Wäre dies eine Ehe feierte die Reha-Klinik nun ihre Perlenhochzeit. „30 Jahre sind schon eine lange Zeit“, resümiert Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU). In der Zeit sei wirtschaftlich, finanziell und politisch viel passiert. Gerade vom letzten Punkt ist das Stadtoberhaupt selbst das beste Beispiel.