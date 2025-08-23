Im ehemaligen Dienstleistungstrakt des Staßfurter Wohngebietes Nord hat eine Begegnungsstätte ihre Pforten geöffnet. Sie soll ein lebendiger Treffpunkt für die dort wohnenden Bürger werden.

Staßfurts Bürgermeister René Zok (2. von links) und die Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Staßfurt, Daniel Bierbach (3. von rechts) und der Pegasus GmbH, Michael Hauschild (2. von rechts) sowie seine Mitgeschäftsführerin Judith Rothe (rechts) gaben den Treffpunkt mit dem symbolischen Scherenschnitt frei.

Staßfurt - Eine neue Begegnungsstätte für die Bürger des Wohngebietes Staßfurt-Nord, in dem sehr viele ältere Menschen leben, ist im ehemaligen Dienstleistungstrakt in der Straße der Solidarität offiziell ihrer Bestimmung übergeben worden. Das Büro soll ein Ort der Offenheit, Teilhabe und des Miteinanders sein und künftig als lebendiger Treffpunkt im Quartier wirken.