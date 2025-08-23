Zukunft für Neubaugebiet Bürgertreff in Staßfurt Nord eröffnet
Im ehemaligen Dienstleistungstrakt des Staßfurter Wohngebietes Nord hat eine Begegnungsstätte ihre Pforten geöffnet. Sie soll ein lebendiger Treffpunkt für die dort wohnenden Bürger werden.
23.08.2025, 12:00
Staßfurt - Eine neue Begegnungsstätte für die Bürger des Wohngebietes Staßfurt-Nord, in dem sehr viele ältere Menschen leben, ist im ehemaligen Dienstleistungstrakt in der Straße der Solidarität offiziell ihrer Bestimmung übergeben worden. Das Büro soll ein Ort der Offenheit, Teilhabe und des Miteinanders sein und künftig als lebendiger Treffpunkt im Quartier wirken.