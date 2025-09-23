Aus dem Infrastrukturfond des Bundes bekommt Halberstadt den größten Brocken im Landkreis Harz. Das soll mit den 17 Millionen Euro geschehen.

17 Millionen Euro für Halberstadt: Wofür das Geld ausgegeben werden soll

Oberbürgermeister Daniel Szarata (links, beim Richtfest der Firma Siga) will genau überlegen, wofür Halberstadt die Millionen aus dem Sondervemögen „Infrastruktur“ ausgibt.

Halberstadt. - Am 16. September hat die Landesregierung bekannt gegeben, wie die 2,6 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen des Bundes in Sachsen-Anhalt auf die Kommunen und Kreise verteilt werden. Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) will es nun langsam angehen lassen mit dem Geld ausgeben.