Tangerhütte muss umplanen Es bleibt eng bei der Feuerwehr in Bellingen/Kreis Stendal
Ein neues Feuerwehrgerätehaus wird trotz Kosten von einer Million Euro nur ein Provisorium sein: Ein richtiger Versammlungsraum soll erst später angebaut werden, weil sich Vorschriften geändert haben.
23.09.2025, 10:00
Tangerhütte. - So richtig glücklich scheint niemand mit dem neuen, gemeinsamen Gerätehaus der Ortswehren Hüselitz und Bellingen. Das wird nach aktuellem Stand erst einmal eine Halle mit Umkleiden und Anbaubedarf. Der als wichtig eingestufte Versammlungsraum musste stark geschrumpft werden und ist so keiner mehr. Man will aber erst mal bauen und dann nach Wegen suchen, um mehr Platz zu schaffen.