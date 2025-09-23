Ein neues Feuerwehrgerätehaus wird trotz Kosten von einer Million Euro nur ein Provisorium sein: Ein richtiger Versammlungsraum soll erst später angebaut werden, weil sich Vorschriften geändert haben.

Es bleibt eng bei der Feuerwehr in Bellingen/Kreis Stendal

Es ist eng im Gerätehaus in Bellingen. Das wird sich – zumindest in den Umkleideräumen – mit dem Neubau ändern. Was Platz für Schulungen und Dienstabende angeht, bleibt es aber erstmal eng.

Tangerhütte. - So richtig glücklich scheint niemand mit dem neuen, gemeinsamen Gerätehaus der Ortswehren Hüselitz und Bellingen. Das wird nach aktuellem Stand erst einmal eine Halle mit Umkleiden und Anbaubedarf. Der als wichtig eingestufte Versammlungsraum musste stark geschrumpft werden und ist so keiner mehr. Man will aber erst mal bauen und dann nach Wegen suchen, um mehr Platz zu schaffen.